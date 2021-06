Boruto 207, il nuovo Team 7: operazione 'salvare l'Hokage'

Continuano le serie di puntate di Boruto: Naruto Next Generations coerenti con le avventure del manga che, finalmente, stanno portando in avanti le lancette della storia. Non sappiamo per quanto Studio Pierrot andrà ancora avanti, tuttavia la nuova Key Visual ufficiale lascia ben sperare.

Ad ogni modo, a breve forse l'anime di Boruto si prenderà una breve pausa dal momento che l'episodio 209 cadrà in coincidenza di un evento sportivo che potrebbe avere la priorità su TV Tokyo. In attesa di conferme ufficiali, nel frattempo ecco i primi dettagli grazie alle indiscrezioni di Weekly Shonen Jump sull'episodio n° 207 che si prospetta avvincente e ricco di colpi di scena. La sinossi della puntata, dunque, qui segue:

"Boruto e il suo team iniziano uno scontro con Boro che li stava aspettando nell'altra dimensione dove Naruto è stato portato. Tuttavia, la misteriosa nebbia oscura usata da Boro si preannuncia pericolosa e problematica."

Il nuovo team 7 sarà dunque ora composto da Boruto, Mitsuki, Sarada e adesso anche Kawaki. I 4 ninja tenteranno dunque l'impresa di salvare il settimo Hokage imprigionato da Jigen dopo l'epico scontro dello scorso episodio. Prima di salutarvi vi lasciamo con altre informazioni come i titoli delle prossime puntate di Boruto: Naruto Next Generations che anticipano grandi colpi di scena e chiarimenti necessari ai fini narrativi. E voi, invece, cosa ne pensate di questa breve anticipazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.