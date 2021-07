Boruto 208: la preoccupazione di Hinata e Himawari in un'immagine in anteprima

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha recentemente dato uno scossone alla vita dei ninja del Villaggio della Foglia. Dopo un'epica lotta, Sasuke e Naruto sono stati sconfitti, ma è quest'ultimo in particolare ad aver avuto le conseguenze peggiori. Ecco le sue condizioni in un'immagine in anteprima della prossima puntata.

Il Settimo Hokage e la sua ombra sono stati messi al tappeto da Jigen, il leader dell'Organizzazione Kara. Ma se grazie alle ultime forze del suo amico Sasuke è riuscito a fuggire, Naruto è stato invece segregato in una "bara" nascosta in una dimensione alternativa.

Con i due eroi di Konoha fuori gioco, ad affrontare il gruppo criminale ci ha pensato il nuovo Team 7. Sotto la guida del capitano Sarada, Boruto, Kawaki e Mistuki hanno affrontato con grande coraggio Boro, il quale, grazie agli strumenti scientifici ninja, possiede capacità assolutamente fuori dal comune.



Tuttavia, al termine di un lungo combattimento irto d'imprevisti, unendo i poteri del Karma Boruto e Kawaki sono riusciti a salvare l'Hokage. Tornati al Villaggio della Foglia, Naruto si trova però ancora in stato d'incoscienza. I danni subiti durante la battaglia con Jigen stanno ancora avendo ripercussioni sul suo corpo.

Ad assistere il Settimo Hokage, che giace nel suo letto, vi sono la sua dolce sposa Hinata Hyuga e la piccola Himawari. Nell'immagine in anteprima di Boruto 208 pubblicata dall'utente Twitter @Abdul_S17, vediamo le due donne di casa Uzumaki prendersi cura di Naruto. Con Hinata e Himawari al fianco, riuscirà Naruto a guarire e a lanciarsi nuovamente all'attacco di Jigen?

