Boruto 209: un ladro si aggira per casa Uzumaki, chi è il responsabile del furto?

Dopo una settimana di pausa, causa Olimpiadi di Tokyo 2020, è tornata la normale trasmissione di Boruto: Naruto Next Generations. L'episodio 209, una puntata anime original slegata dagli eventi originali del manga, ci porta a indagare su un presunto ladr: degli oggetti sono spariti da casa Uzumaki, chi è il colpevole?

Nonostante Boro sia stato sconfitto e il Settimo Hokage riportato a casa sano e salvo, Kawaki è ancora tormentato dagli incubi del passato. Queste sue paure lo portano ad allontanarsi da Boruto, il quale invece cerca in tutti i modi di restargli accanto.

Durante un pranzo di famiglia, in cui il protagonista e suo padre mangiano serenamente, Kawaki non riesce a darsi pace. Tuttavia, i suoi dilemmi vengono interrotti da mamma Hinata, che rovistando nel frigorifero si accorge della mancanza di un pezzo di prosciutto. Boruto e Naruto immediatamente affermano di non essere i colpevoli, così come l'innocente Himawari. Sentendosi accusato, essendo l'ultimo arrivato, anche Kawaki nega di aver mangiato di nascosto. Ma allora chi è il "ladro" di casa Uzumaki?

A scoprire il colpevole è lo stesso Kawaki, che si accorge dello strano comportamento di Himawari. La principessina degli Hyuga si avvicina di soppiatto al frigorifero e prende con se delle salsicce, uscendo poi di casa.

Quando Kawaki le si para davanti chiedendo spiegazioni, Himawari gli chiede di seguirlo. A quanto pare, la dolce ragazzina ha trovato un animale ferito e ora se ne sta prendendo cura. Aspettandosi un coniglietto o qualche altra bestia docile, Kawaki resta sbalordito quando vede "Mordicchio", un lupo bianco ricoperto di ferite. Il ladro a fin di bene è stato scoperto, Kawaki può ora competere con Detective Conan! Ecco un'immagine dell'episodio 209 e i titoli dei prossimi episodi di Boruto.