Boruto 210: la follia distruttrice di uno degli Interni di Kara e le lacrime di Konohamaru

Dopo una settimana di pausa, causa Olimpiadi, l'adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations è tornato. Esattamente come l'appuntamento precedente, anche questo nuovo episodio è un anime original, che tuttavia si è rivelato molto importante ai fini dell'approfondimento della trama.

Il precedente episodio originale ha permesso ai fan di sviscerare il rapporto tra Kawaki e Himawari; questa volta, però, si passa all'azione. In cerca di maggiori informazioni sull'Organizzazione Kara e sull'obiettivo ultimo di Jigen, i leader della Foglia assegnano una missione di vitale importanza a due figure esperte e potenti: Sai e Konohamaru. Ai due ninja viene assegnato l'incarico d'infiltrarsi in una delle basi segrete del culto di Boro.

Mentre Sai e Konohamaru svolgono la loro missione di spionaggio, improvvisamente la situazione precipita nel caos. Anche a uno degli Interni di Kara è stata affidata una nuova missione. Delta, che in precedenza era stata sconfitta dal Settimo Hokage, arriva sul luogo attraverso un portale dimensionale per seminare distruzione.

La folle cyborg comincia a demolire la base di Boro, eliminando chiunque le si pari davanti. Pur cercando di far evacuare i presenti, Konohamaru e Sai non possono fare altro che assistere inermi al genocidio causato da Delta, che, sfruttando gli strumenti scientifici ninja impiantati nel suo corpo, attacca la costruzione dall'alto. Ecco la missione degli shinobi di Konoha in una video anteprima di Boruto 210.