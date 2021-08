Boruto 211: il Villaggio della Foglia è nel panico, Ino-Shika-Cho all'attacco

Dopo un lungo ed emozionante arco narrativo che ci ha condotti a vivere lo scontro tra Konoha e l'Organizzazione Kara, l'episodio 211 di Boruto: Naruto Next Generations continua il filotto di puntate anime original, ossia eventi completamente slegati da quelli del manga.

Come previsto, gli episodi che vanno al 209 al 211 hanno abbandonato il sentiero tracciato dal manga per avventurarsi in delle storie inedite. Dopo aver approfondito il rapporto tra Kawaki e Himawari, e aver visto la missione d'infiltrazione di Konohamaru e Sai, questa volta ritroveremo il nuovo Team 10.

Come anticipato dalla sinossi pubblicata da Animedia Magazine, la formazione Ino-Shika-Cho di nuova generazione dovrà indagare su un incidente misterioso avvenuto nelle mura di Konoha.

"Un incidente è avvenuto al Villaggio della Foglia: qualcuno ha rubato delle informazioni di vitale importanza riguardanti i ninja del villaggio. Dal momento che i sensori della squadra sensoriale non hanno percepito anomalie, è possibile che una spia si stia aggirando tra le mura. Konoha ha stretto le misure di sorveglianza, il colpevole è Kashin Koji, uno degli Interni dell'Organizzazione Kara". "

Nel mentre, Shikadai Nara, Cho-Cho Akimichi e Inojin Yamanaka si mettono alla ricerca del criminale dopo aver sentito parlare dell'incidente. Indagando, si imbattono in Kakashi Hatake, anch'esso alla ricerca di Koji. I ragazzi si uniscono al Sesto Hokage per risolvere il caso, ma Kakashi riconosce la destrezza ingannevole di Koji, il quale li ha manipolati per tutto il tempo".

Il ninja copiatore della Foglia si scontrerà con l'Interno di Kara? Nel frattempo, nell'episodio 210 di Boruto un vecchio antagonista ha reclamato la sua rivincita.