Boruto 212: Shikadai è in pericolo, la furia del Clan Nara

Sin da quando era solo un genin, Shikamaru si è contraddistinto per il suo acume tattico e per il suo modo di fare pacato e tranquillo. Ora che è diventato consigliere del Settimo Hokage, nonché padre di famiglia, pare essere però totalmente cambiato. Ecco la furia del Clan Nara in Boruto: Naruto Next Generations!

La trasposizione animata dell’opera sequel di Kishimoto è entrata nel vivo dell’azione. L’Organizzazione Kara sta vivendo una rivoluzione interna; due dei principali sottoposti di Jigen sono in realtà dei dissidenti pronti a eliminarlo. Parliamo di Amado, capo della Divisione Scientifica del gruppo, e Kashin Koji, figura misteriosa la cui identità è ancora avvolta nella nebbia.

Mentre Koji si lancia all’attacco di Jigen, Amado fugge via dalla base segreta di Kara e chiede asilo politico al Villaggio della Foglia. Prima di poter richiedere ospitalità, però, viene intercettato dal nuovo Team Ino-Shika-Cho, che si stava allenando fuori dalle mura di Konoha. Approfittando della situazione, Amado mette a dormire Shikadai Nara e, convinto che l’Hokage sia ancora fuori gioco, chiede di poter conferire con suo padre Shikamaru. Inojin, mettendosi in contatto telepatico con sua madre Ino, accoglie la richiesta.

Amado viene scortato dalla squadra ANBU, guidata da Sai, all’interno di Konoha, dove finalmente riesce a ottenere un udienza con il Settimo Hokage e il suo consigliere. La richiesta di Amado è chiara: ospitalità e difesa in cambio di informazioni vitali su Kara, sugli Otsutsuki, sul sigillo Karma e la Decacoda. Tuttavia, non si esime da qualche provocazione verso il già nervoso Shikamaru, che reagisce con violenza. A fermarlo è il suo amico Naruto, che pare intenzionato ad accogliere la richiesta così da salvare la vita di Shikadai, sul cui collo è stato piazzato un oggetto bomba.

Cosa sta architettando Amado? Intende realmente allearsi con la Foglia e tradire Jigen? Vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 213 e ai titoli delle prossime puntate di Boruto.