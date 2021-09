Boruto 213, come si uccide un Otsutsuki: l'anime a confronto con il manga

Finalmente, grazie all’intervento di Amado il pubblico è venuto a conoscenza della verità sulle terribili origini di Jigen e sul Sigillo Karma, il marchio che tante rogne sta creando a Kawaki e Boruto. Gettiamo luce su queste due clamorose realtà e confrontiamo l’adattamento anime di Boruto con la controparte manga.

Arrivato a Konoha chiedendo asilo, lo scienziato dell’Organizzazione Kara svela al Settimo Hokage e ai suoi consiglieri delle preziose informazioni sul suo ex leader. A quanto pare, una volta Jigen era un semplice monaco e quello che ora conoscono tutti è in realtà un semplice guscio vuoto, l’attuale Recipiente di Isshiki Otsutsuki. Tradito e ferito a morte dalla Principessa Kaguya, in fin di vita Isshiki decise di rimpicciolire se stesso e prendere possesso del corpo di Jigen, applicandogli solamente in seguito il Karma. Ora, però, è in cerca di un nuovo ospite, Kawaki.

Il sigillo Karma pare essere in realtà una sorta di chip in cui sono contenuti tutti i dati della vita e delle abilità di un determinato Otsutsuki. Applicandolo sul corpo di un umano, questo sigillo dà inizio a una sorta di lento ma graduale download, che quando giunge al termine riporta in vita l’essere celeste che aveva generato il marchio. Sia Kawaki che Boruto, dunque, corrono un grosso rischio: da un momento all’altro potrebbero trasformarsi rispettivamente in Isshiki e Momoshiki.

Ma come si uccide un Otsutsuki? A quanto pare, l'unico a conoscere la risposta a questa domanda è Koji Kashin, le cui fiamme inestinguibili sembrano stare per mettere fine al regno del terrore di Jigen.

L’episodio 213 di Boruto adatta in maniera fedele l’intero capitolo 46 del manga, intitolato “True Identity”. Vi ricordiamo che su MangaPlus l’opera di Kishimoto e Ikemoto è arrivata al capitolo 61. Non manca molto, dunque, al prossimo spettacolare duello che tanto ha fatto sognare i lettori del manga. Vi lasciamo alle prime immagini di Boruto 214.