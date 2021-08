Boruto 213: Kara contro Kara, una sfida all'ultimo jutsu

Con la defezione di Amado e il suo conseguente arrivo al Villaggio della Foglia, la battaglia con l’Organizzazione Kara sta per esplodere. Prima che i ninja di Konoha affrontino gli Interni, però, è Kashin Koji a sfidare il suo ex leader. Ecco il confronto tra i due di Kara avvenuto nell’ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations.

Il faccia a faccia tra Kashin Koji e Jigen prosegue da dove lo avevamo lasciato. L’uomo mascherato, lanciandosi all’attacco, rivela di essere stato “creato” da Amado con il solo scopo di uccidere il leader dell’Organizzazione Kara.

Koji pare essere un ninja esperto, il quale utilizza prettamente l’Arte del Fuoco e l’Arte della Terra. Jigen, però, nonostante non abbia ancora recuperato la sua forma migliore in seguito allo scontro con Naruto e Sasuke, è altrettanto fenomenale e risponde colpo su colpo. Come abbiamo visto nello scontro con il duo di Konoha, il leader di Kara riesce a rimpicciolirsi a piacimento, oltre che trafiggere improvvisamente gli avversari con i suoi paletti di metallo. Quest’ultima tecnica pare essere tuttavia inefficace contro Koji, che evita questi attacchi con i cloni d’ombra.

Assistendo al fenomenale scontro attraverso uno dei rospetti di Koji, il quale trasmette lo scontro al proiettore nascosto negli occhiali di Amado, al Settimo Hokage sorge un dubbio: Naruto è convinto di conoscere colui che utilizzava le stesse tecniche di Koji, ma nel caos della situazione non riesce ancora a inquadrare i suoi pensieri.

Lo scontro tra Koji e Jigen sembra raggiungere la fine quando quest’ultimo ricorre al Karma, attuando il suo processo di trasformazione. L’uomo barbuto mascherato, però, lo avvolge in una tempesta di fiamme, al di sotto della quale è nascosto un sigillo. Jigen sembra essere intrappolato in una fiamma eterna, per lui è la fine?

Vi lasciamo alle immagini di Boruto 213 e ai titoli dei prossimi episodi dell’adattamento anime.