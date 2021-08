Boruto 213: il protagonista corre un grande pericolo nelle immagini in anteprima

La trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generations sta per raggiungere il suo apice. Recentemente, il Villaggio della Foglia ha dato ospitalità a un personaggio i cui obiettivi sono avvolti da un alone di mistero; un evento che scatenerà la furia del Clan Otsutsuki.

Nel corso della puntata 212 di Boruto, Amado ha chiesto asilo a Konoha in cambio d'informazioni sull'Organizzazione Kara, sugli Otsutsuki e sul Sigillo Karma. I vertici del Villaggio della Foglia sono però insicuri sul da farsi, ci sarà davvero da fidarsi dello scienziato? Intanto, Kashin Koji ha rivelato il suo reale intento: uccidere Jigen.

I pericoli, però, non sembrano finire qui. Come evidenziato dalle immagini in anteprima condivise dall'utente Twitter @AbdulS_17, sarà Boruto a essere al centro dell'attenzione dell'episodio 213. Esattamente come suo padre ospita Kurama, anche nel corpo del giovane Uzumaki alberga un essere misterioso. Parliamo di Momoshiki Otsutsuki, il quale prima di morire applicò il Sigillo Karma sul ragazzo.

"Borushiki", già apparso nel corso della battaglia con Boro, tornerà dunque in scena nella prossima puntata dell'anime. A quanto pare, Momoshiki riesce a prendere il controllo del corpo di Boruto quando quest'ultimo esaurisce il suo chakra. Ciò vuol dire che il protagonista si troverà in una situazione di serio pericolo. Sta per scoppiare la guerra tra Kara e Konoha? Vi lasciamo all'apparizione di un Otsutsuki in Boruto 214.