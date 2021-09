Boruto 213: la vita del protagonista è in serio pericolo, la verità sul suo sigillo

Con l’arrivo di Amado al Villaggio della Foglia, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per subire uno scossone che stravolgerà il corso degli eventi. Ascoltando le parole dello scienziato dell’Organizzazione Kara, i ninja di Konoha si preparano a un grande cataclisma, un disastro che potrebbe essere causato dal figlio dell’Hokage.

Dopo aver preso in ostaggio Shikadai Nara, sul cui collo è piazzato un dispositivo esplosivo, Amado chiede asilo politico a Konoha. In cambio, promette al Settimo Hokage e al suo consiglio di fornire preziose informazioni sull’Organizzazione Kara e su tutto ciò che si nasconde dietro il gruppo.

Quando Naruto e Shikamaru acconsentono alla sua richiesta, come promesso Amado tiene fede alla sua parola. A quanto pare, Jigen era un monaco che per una serie di sfortunati eventi è finito per diventare il guscio vuoto di un Otsutsuki. Difatti, il corpo del leader di Kara è in pieno possesso di Isshiki, essere celeste che arrivò sul pianeta Terra al fianco della principessa Kaguya.

Come spiegato da Amado, il Karma non è nient’altro che una specie di chip, un Sigillo che lentamente scarica i dati di un Otsutsuki nel corpo di colui che è stato scelto come ospite. Se Isshiki non si è ancora reincarnato in Jigen è solamente perché il corpo del monaco non è abbastanza forte per reggere l’impressionante chakra dell’Otsutsuki. Qualora Isshiki si reincarnasse in Jigen, morirebbe nel giro di pochi giorni.

In questo discorso viene incluso Boruto, anch’esso in possesso di un Karma. Prima di morire, Momoshiki riuscì ad applicare il chip con i suoi dati sul corpo del figlio del Settimo Hokage. Il download, seppure lento, è incessante e quando raggiungerà il 100% allora il giovane ninja della Foglia perderà completamente facoltà di se stesso, abbandonando il suo corpo all’Otsutsuki. Per fermare questo processo di “Otsutsuficazione”, stando alle conoscenze di Amado, c’è solo un metodo: eliminare il corpo su cui è impresso il Karma.

Se Momoshiki e Isshiki dovessero risvegliarsi, rispettivamente in Boruto e Kawaki, allora per l’intero mondo ninja sarebbe la fine. Cosa deciderà di fare l’Hokage? Eliminerà suo figlio per un bene più grande e quello di Konoha? Vi lasciamo alla verità sul leader di Kara e al tradimento di Kaguya Otsutsuki.