Boruto 213, il tradimento di Kaguya: la storia di due Otsutsuki

Con la defezione di Amado il voltagabbana di Kashin Koji, l’Organizzazione Kara sta subendo un duro colpo: non solo Jigen è sotto attacco, ma le informazioni vitali del gruppo sono ora in possesso del Villaggio della Foglia. Chi o che cosa è in realtà il leader del gruppo criminale e qual è il suo obiettivo? Ecco svelata la verità in Boruto 213.

Arrivato alle porte di Konoha prende in ostaggio Shikadai, Amado è riuscito a richiedere udienza al Settimo Hokage e al suo consiglio. L’Interno a capo della Divisione Scientifica dell’Organizzazione Kara è chiaro: asilo politico in cambio d'informazioni sul suo ex leader e sul gruppo criminale. Seppur riluttanti all’idea, per il bene del giovane Nara i capi della Foglia accettano.

Mentre nel frattempo si gioca la sfida, apparentemente ad armi pari, tra Kashin Koji e Jigen, Amado comincia il suo racconto. A quanto pare, Jigen è solo una marionetta, un guscio vuoto che ospita un essere alieno, Isshiki Otsutsuki. La minaccia del Clan celeste torna ad abbattersi su Konoha.

A quanto pare, Isshiki arrivò sulla Terra assieme a Kaguya, colei che venne sconfitta da Naruto e Sasuke al termine di Shippuden. I due alieni avrebbero dovuto conquistare il pianeta con lo Tsukuyomi Infinito, per poi piantare l’Albero Divino e mangiarne il Frutto di Chakra. Questo, però, non avvenne: per una ragione ancora non nota, Kaguya tradì il suo compagno colpendolo a morte.

Isshiki, in fin di vita, utilizzò il suo potere per rimpicciolire il suo corpo e nascondersi in quello di un monaco, per l’appunto Jigen. Tuttavia, Isshiki non può reincarnarsi completamente: Jigen non è un Recipiente perfetto e non riuscirebbe a contenere tutto il suo chakra. Il bersaglio designato per la sua reincarnazione è Kawaki.

Vi lasciamo a storia, mitologia e folklore del Clan Otsutsuki di Boruto. Ecco la sfida Kara contro Kara di Boruto 213.