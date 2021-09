Boruto 214: le inaspettate e dolorose conseguenze del brillante piano di Amado

Gli ultimi appuntamenti con l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sono stati caratterizzati da una grande quantità di importanti informazioni riguardanti il leader dell'organizzazione Kara. La brillante strategia di Amado, e attuata in parte da Kashin Koji, ha portato ad un risultato piuttosto rilevante per il futuro di un personaggio.

Voltando le spalle all'organizzazione criminale, Amado si è recato al Villaggio della Foglia cercando di guadagnarsi la fiducia dell'Hokage e degli altri rivelando che Jigen è un ospite, un contenitore, di Isshiki Otsutsuki, arrivato sulla Terra circa mille anni prima, al fianco della Principessa Kaguya. Inoltre, lo scienziato ha spiegato la funzionalità principale del marchio Karma, questo è essenzialmente un back up delle informazioni genetiche degli Otsutsuki, e una volta impiantato in una persona possono continuare a vivere prendendone il controllo.

Qui subentra il piano di Amado: costringere Isshiki ad attivare il marchio di Jigen e prenderne il totale controllo. L'Otstsuki aveva però lasciato un marchio anche sul corpo di Kawaki, e nel momento in cui Kashin Koji riesce a far attivare al nemico il suo Karma, dopo aver ucciso Jigen, assistiamo ad un evento molto speciale. È vero che gli Otsutsuki possono designare diversi ospiti, ma possono reincarnarsi solo in uno di essi per volta. All'attivazione del marchio di Jigen, che diventa a tutti gli effetti una reincarnazione di Isshiki, corrisponde una dolorosa attivazione del Karma di Kawaki.

Tuttavia, come potete vedere nella clip riportata in calce, l'incompletezza del marchio di Kawaki causa la perdita, apparentemente definitiva, del Karma. Un risultato che potrebbe aver liberato il ragazzo da un grande fardello, rendendolo allo stesso tempo più debole sul campo di battaglia.

