Boruto 214: Kashin Koji, il misterioso volto dietro la maschera

Uno dei più grandi dubbi della community dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations è stato finalmente risolto con la messa in onda della puntata 214. Chi è Kashin Koji, il misterioso Interno dell’Organizzazione Kara il cui stile di combattimento ricorda da molto vicino uno dei più iconici protagonisti dell’opera?

Nell’ultima tornata di episodi dell’anime, Amado e Kashin Koji si sono ribellati alla leadership di Jigen. Mentre il primo è fuggito via chiedendo asilo politico al Villaggio della Foglia, il secondo è sceso sul campo di battaglia, in un fantastico scontro faccia a faccia.

Durante questo scontro, Koji perde la sua maschera, rivelando così la sua vera identità. Secondo alcune teorie, dietro la maschera si nascondeva Jiraiya, il maestro di Naruto tornato in vita in qualche misterioso modo. Tutto, dal suo stile di combattimento basato sul Rasengan, sul richiamo dei rospi e sui suoi justu, portava a pensare che si trattasse del Sannin. In realtà, però, non è così, o almeno non proprio.

Kashin Koji è un clone del mitico Eremita Porcello, creato da Amado per ostacolare Jigen. Esattamente come Jiraya, però, Koji sembra destinato a morire a causa della comparsa di Isshiki Otsutsuki. Proprio quando il clone del Sannin utilizza le sue ultime risorse, ossia la Modalità Eremitica e il Massive Rasengan, la connessione con il visore di Amado cade e gli spettatori perdono la fine dello scontro. Cosa succederà a Koji/Jiraiya?

Vi lasciamo ad alcune immagini su Boruto 214 e al confronto tra anime e manga.