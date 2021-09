Boruto 214, una nuova minaccia fa il suo debutto: ecco il nuovo, potente antagonista

Che Jigen non fosse un combattente qualsiasi lo si era capito sin da subito. D’altronde, il leader dell’organizzazione Kara, da solo, aveva combattuto e sconfitto il duo implacabile composto da Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. Ma chi o cosa è in realtà? La verità emerge nell’episodio 214 di Boruto: Naruto Next Generations.

Nell’ultima manciata di episodi l’Organizzazione Kara è stata tradita. Amado e Kashin Koji si sono ribellati al leader maximo del gruppo, cercando di attentare alla sua vita. Mentre il primo ha ceduto informazioni vitali al Villaggio della Foglia in cambio di protezione, il secondo si è lanciato all’attacco.

Nonostante non avesse ancora recuperato al 100% dal combattimento contro il Settimo Hokage e la sua ombra, Jigen si è rivelato comunque un osso duro. Koji, però, che in realtà è un clone del sommo Jiraiya, ha dato fondo a tutti i suoi jutsu per sconfiggerlo, e infine è riuscito a prevalere dando vita a una colonna di fiamme inestinguibili.

Come rivelato negli episodi precedenti, però, Jigen non è nient’altro che un guscio vuoto, il momentaneo Recipiente di Isshiki, l’Otsutsuki arrivato sulla Terra in compagnia della Principessa Kaguya. Mentre il suo corpo è morto, sconfitto da Koji, quello di Isshiki è ancora vivo e vegeto. Costretto a emergere fuori, l’Otsutsuki scatena la sua furia, causando una brutale reazione nel Karma di Kawaki. Con questa nuova, minacciosa figura in libertà, cosa succederà d’ora in poi?

Vi ricordiamo che recentemente l'anime di Boruto era tra i trend di Twitter: a ottobre debutterà una nuova sigla di chiusura. Vi lasciamo infine al confronto tra l'episodio 213 di Boruto e il capitolo 46 del manga.