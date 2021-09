Boruto 214, Sukunahikona: l'abilità di un Otsutsuki spiegata chiaramente

Quando si rivelò per la prima volta in Boruto, si pensò che Jigen potesse in qualche modo scomparire dal terreno di battaglia per ricomparire a piacimento alle spalle degli avversari. Come scoperto in seguito, però, Jigen non possiede una tale tecnica dimensionale, bensì riesce a rimpicciolire il suo corpo, sparendo così dalla vista dei nemici.

Nel corso dell’episodio 214 di Boruto: Naruto Next Generations rivediamo Jigen in combattimento, questa volta con l’ormai ex Interno Kashin Koji. Non ancora al meglio della sua forma fisica, il leader dell’Organizzazione Kara riesce comunque a destreggiarsi in battaglia, dando del filo da torcere a colui che, in realtà, è un clone del Sannin Jiraiya.

L’abilità principale di Jigen, come scoperto in questa puntata, si chiama Sukunahikona. Questo potere, come abbiamo visto diverse volte, gli permette di rimpicciolire istantaneamente se stesso e qualsiasi altro oggetto desideri, persino i jutsu lanciati dagli avversari. Sukunahikona ha però un limite, il potere restringente non può essere utilizzato altri esseri umani.

Jigen utilizza tale abilità non solo in difesa, ma anche in attacco. Sukunahikona viene infatti impiegato per rimpicciolire dei paletti di metallo, i quali vengono lanciati come proiettili contro gli avversari, cosicché non riescano a schivarli, e poi ripristinati alle dimensioni originali.

Quando Jigen mostra la sua vera natura, ossia quella di Isshiki Otsutsuki, il Sukunahikona diventa infinitamente più potente. Difatti, in un attimo l’essere celeste riesce a liberarsi dalle fiamme eterne evocate da Kashin Koji che avevano portato alla morte biologica di Jigen. In realtà, Sukunahikona è un dojutsu presente nell’occhio destro di Isshiki. Qualsiasi materia non vivente entri in contatto con il suo sguardo, finisce per essere rimpicciolita all’istante.

Come faranno Naruto e Sasuke a contrastare un potere di tale portata? Vi lasciamo ricordandovi che la doppiatrice di Boruto è guarita dal Covid.