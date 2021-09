Boruto 215: l'ascesa di un Otsutsuki a confronto con il manga

La serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha raggiunto un punto che tante gioie e dispiaceri ha dato ai lettori del manga. Ma quali differenze intercorrono tra la trasposizione animata e la controparte cartacea? Scopriamo insieme se l’adattamento è rimasto fedele alla versione realizzata da Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto e Ukyo Kodachi.

L’episodio 215 di Boruto comincia con il faccia a faccia tra Isshiki Otsutsuki e Kashin Koji, il quale ormai non può più nulla contro un avversario di tale portata. Prima che venga ucciso, però, l’ex Interno dell’Organizzazione Kara riesce a fuggire utilizzando la Tecnica del Richiamo. Questa parte iniziale della puntata adatta gli eventi conclusivi del capitolo 48.

Successivamente, l’attenzione si sposta al Villaggio della Foglia, che si sta preparando all’invasione del nemico. Difatti, alla ricerca di Kawaki, che intende far diventare il suo nuovo Recipiente, Isshiki si reca a Konoha utilizzando il suo jutsu dimensionale. Gli shinobi della Foglia, però, hanno nascosto il ragazzo nel nascondiglio della Radice, un luogo che nemmeno il Byakugan in possesso dell’Otustsuki può scrutare. Questa parte dell’episodio, che corrisponde alle prime fasi del capitolo 49 del manga, presenta leggere differenze. Nell’anime è Naruto ad accompagnare Kawaki nella base segreta, mentre nel manga questo compito viene affidato a Sai.

In seguito, vediamo Rock Lee, Kiba, Tenten e Choji, guidati da Konohamaru, partire all’attacco di Isshiki, che però si sbarazza di loro con solo un colpo. Nel manga, in realtà, non sono loro ad attaccare l’Otsutsuki, ma dei semplici e sconosciuti Jonin di Konoha.

L’episodio termina con Naruto, Sasuke e Boruto che fanno team-up per contrastare l’antagonista e allontanarlo dal Villaggio. Sfruttando il suo Karma, infatti, il giovane protagonista riesce a portare Isshiki in un’altra dimensione. Questa sezione conclusiva non presenta sostanziali differenze con la controparte cartacea e risulta essere fedele agli eventi narrati.

E voi quale delle due versioni state seguendo e quale preferite? Vi lasciamo alla promessa di Sasuke in Boruto 215 e alle immagini dell'episodio 216 di Boruto.