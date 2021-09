Boruto 215, la promessa di Sasuke: comincia la grande battaglia

Ci siamo, l’ora è quasi giunta. L’episodio 215 di Boruto: Naruto Next Generations ha preparato il terreno per una delle battaglie più epiche e decisive della serie sequel di Masashi Kishimoto. Riusciranno il Naruto, Sasuke e il giovane protagonista a fermare l’ascesa del più potente tra gli Otsutsuki?

Dopo essersi sbarazzato di Kashin Koji, che lo aveva costretto a reincarnarsi nel corpo non adatto di Jigen e a perdere il Karma impresso su Kawaki, Isshiki Otstuski si reca immediatamente a Konoha alla ricerca di un nuovo Recipiente.

Il Villaggio della Foglia, però, non si fa trovare impreparato. Mentre Sai, Amado e Naruto portano Kawaki nel nascondiglio della Radice, il gruppo segreto della squadra ANBU che venne fondato da Danzo, i più Jonin della Foglia affrontano Isshiki. L’Otsutsuki, però, possiede abilità fuori dal comune e si sbarazza di essi con un solo colpo. Prima che possa finirli, però, interviene il Settimo Hokage, che tuttavia non può combattere al massimo della forza per non devastare il suo stesso villaggio.

Finito al tappeto, l’Hokage viene salvato dal suo braccio destro, intervenuto con una tattica geniale assieme a Boruto. A quest’ultimo, però, Naruto aveva impedito di partecipare al combattimento: se dovesse perdere il controllo e reincarnarsi in Momoshiki la già difficile situazione finirebbe nel precipizio.

Ma allora cosa ci fa sul campo di battaglia? Prima di correre in soccorso dell’Hokage, Sasuke ha promesso al suo allievo che gli avrebbe impedito di trasformarsi in Momoshiki, anche a costo di ucciderlo. Prima di suggellare questo patto, Boruto chiede in cambio il coprifronte del suo maestro, lo stesso che indossò prima della sfida con Momoshiki. Come finirà questo terribile scontro tre contro uno?

Vi lasciamo all'anteprima di WSJ di Boruto 216 e alle immagini e alla clip preview del prossimo episodio.