Boruto 216: il combattimento dell'Hokage omaggia lo scontro tra Hinata e Pain

La resa dei conti tra l'Organizzazione Kara e il Villaggio della Foglia ha avuto finalmente inizio nell'episodio 216 di Boruto: Naruto Next Generations. Gli spettatori più attenti, però, avranno notato che il combattimento tra l'Hokage e Isshiki è una clamorosa citazione a una delle saghe più amate di Shippuden.

Tra l'Organizzazione Kara e l'Alba di Naruto Shippuden vi è più di una somiglianza. Entrambi i gruppi criminali sono in qualche modo legati allo Tsukuyomi Infinito, al Clan degli Otsutsuki, e di conseguenza al Frutto del Chakra. Le similitudini tra Kara e Akatsuki, però, sono divenute decisamente più nette nel corso degli ultimi episodi di Boruto, che pare stia omaggiando uno degli archi narrativi preferiti dai fan.

Esattamente come fece il leader di Alba, Isshiki Otsutsuki invade il Villaggio della Foglia apparendo nel cielo sopra Konoha. Ma non solo, l'intero combattimento con il Settimo Hokage è un plateale omaggio allo scontro tra Hinata e Pain.

Come potete vedere dalla clip in calce all'articolo, condivisa dall'utente Reddit Lian Lian 027, le animazioni della lotta tra Naruto e Isshiki sono pressoché identiche a quelle di Hinata Vs. Pain. Oltre all'easter egg, che hanno notato solamente gli appassionati più fedeli, si può dedurre un dato rilevante. Nel corso del tempo, Naruto deve essersi allenato in compagnia di sua moglie, apprendendo l'arte del Pugno Gentile, ossia il Taijutsu esclusivo del Clan Hyuga.

E voi, avevate notato questa nostalgica citazione a Shippuden? Vi lasciamo alla chiave per sconfiggere la nuova minaccia e alla potentissima modalità di Naruto.