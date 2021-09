Boruto 216: la nuova, potentissima modalità di Naruto debutta nell'anime

Lo scontro finale tra il leader dell'Organizzazione Kara e gli shinobi del Villaggio della Foglia ha avuto finalmente inizio. Per contrastare un avversario di tale portata, Naruto e Kurama ricorrono a una nuova, spaventosa trasformazione. Ecco il debutto della Baryon Mode nell'anime di Boruto: Naruto Nexr Generations.

Per evitare disastrose ricadute su Konoha, sfruttando i poteri del suo Karma Boruto ha trasportato Isshiki in un'altra dimensione. Immediatamente raggiunti anche da Sasuke e Naruto, il campo è finalmente pronto per lo scontro finale.

Il Settimo Hokage e la sua ombra, però, che avevano già subito una clamorosa sconfitta nel combattimento con Jigen, sono nettamente inferiori all'Otsutsuki, che pur non al massimo delle sue capacità si dimostra essere semplicemente imbattibile.

Con entrambi sul punto di morire, la situazione sembra disperata: il destino del mondo ninja è a un passo dal baratro. A mettere una pezza, interviene Boruto, che a quanto pare non può essere ucciso da Isshiki.

Sfruttando questa situazione di momentanea "calma", Kurama fa una proposta alla sua Forza Portante. I due uniranno il loro chakra, ma questa sarà la loro ultima risorsa, dopodiché, potrebbero persino morire. Senza alcuna esitazione, pronto a dare la vita a Konoha sin dal giorno in cui decise di diventare Hokage, Naruto accetta.

A quel punto, con il chakra dei due che arde in una maniera mai vista prima, il Settimo riesce a tornare al pieno delle forze gettandosi a capofitto contro Isshiki. La Modalità Baryon ha fatto il suo debutto nell'anime, ma quali saranno le conseguenze di ciò?

Vi lasciamo alle immagini di Boruto 216 e al confronto tra il manga e Boruto 215.