Boruto 216, surclassati: l'era del duo della Foglia è finita?

Il momento della tanto decantata nuova generazione ninja sta, forse, per giungere. Naruto e Sasuke, per la seconda volta di fila, subiscono un clamoroso K.O. tecnico: l’era del temibile duo della Foglia è giunta al termine? Scopriamo cosa è accaduto loro in Boruto: Naruto Next Generations episodio 216.

Arrivato a Konoha in cerca di Kawaki, sul quale vuole imprimere un nuovo Sigillo Karma, Isshiki viene allontanato in un’altra dimensione da Boruto. Seguiti a ruota dall’Hokage e dalla sua ombra, che intendono vendicarsi per l’umiliante sconfitta subita da Jigen, i quattro si preparano a uno dei combattimenti più epici mai andati in scena.

Con Isshiki non al pieno delle sue forze, dato che Jigen è un Recipiente inadatto all’immenso potenziale dell’Otsutsuki, Naruto e Sasuke dovrebbero avere vita facile, ma così non è. Il mostruoso antagonista non viene nemmeno sfiorato dai loro attacchi, e se non fosse per il Rinnegan di Sasuke, il duo della Foglia avrebbe subito una completa debacle in men che non si dica.

In quest’ultimo periodo, il Settimo Hokage e la sua ombra sembrano non essere nella migliore delle condizioni. Già superati da Jigen, ora sono stati definitivamente surclassati da Isshiki. Come dimostrato da Kashin Koji, però, non è la pura forza a determinare l’esito di uno scontro. Il cyborg creato a partire dalle cellule di Jiraiya, infatti, era riuscito a uccidere il corpo biologico di Jigen con l’astuzia.

Con il debutto della Baryon Mode, però, le sorti del combattimento potrebbero venire ribaltate. Ricordiamoci tuttavia che questa nuova trasformazione ha un prezzo da pagare. Secondo voi, per i magnifici due di Konoha è finita? Vi lasciamo all'easter egg di Boruto 216 e alla preview di Boruto 217.