Boruto 217: il prezzo da pagare per la Baryon Mode, ecco cosa può succedere

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta lentamente avvicinando alla controparte cartacea e non ha perso troppo tempo ad adattare uno dei momenti più attesi del manga: lo scontro tra Sasuke e Naruto contro Isshiki. Per sconfiggere il potente Ohtsutsuki, tuttavia, l'Hokage ha dovuto tirare fuori il tutto per tutto.

Si chiama Baryon Mode la nuova forma che Kurama ha insegnato alla sua forza portante, una tecnica micidiale ma allo stesso tempo dalle conseguenze imponenti. La Volpe spiega infatti a Naruto che si tratta di un'abilità pericolosa dal momento che prosciuga totalmente la vita di chi la usa e, pertanto, il rischio che l'Hokage e Kurama possano morire in ragione di ciò è altissimo.

Se Naruto dovesse morire, cosa da un lato improbabile ma allo stesso tempo coerente con quel fatidico primo episodio dell'anime, allora Konoha perderebbe uno dei ninja più forti in assoluto. Tuttavia, non è nemmeno da escludere la possibilità che Masashi Kishimoto giochi d'astuzia per sfruttare questo sotterfugio narrativo per indebolire pesantemente il suo beniamino, magari riducendo drasticamente le sue capacità da forza portante. Quello che è certo, in ogni caso, è che alla fine dello scontro con Isshiki l'intera componente bellica del Villaggio della Foglia ne uscirà pesantemente debilitata.

Secondo voi, invece, quali saranno le reali conseguenze della Baryon Mode? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.