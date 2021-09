Boruto 217, una lezione dal passato: l'ultima mossa di Kawaki

La battaglia tra Konoha e Kara è arrivata al suo momento decisivo. Dopo aver nascosto Kawaki al sicuro, il Settimo Hokage ha sfidato Isshiki Otsutsuki, il quale sta cercando disperatamente di raggiungere il suo Recipiente per segnarlo con un nuovo Sigillo Karma. In Boruto 217, però, la situazione prende una piega inaspettata.

Avendo messo al tappeto Naruto e Sasuke, e sul punto di catturare Boruto, vitale per il suo piano malvagio, Isshiki sembra essere uscito vincitore dallo scontro. Improvvisamente, però, il Settimo Hokage torna in azione più forte che mai. Con il debutto della Baryon Mode, Naruto sembra finalmente in grado di, la cui forza vitale sta venendo lentamente risucchiata dai colpi subiti dall’avversario.Mentre si intrattiene con Amado nel rifugio sicuro di Konoha, Kawaki nota che il suo braccio bionico perde progressivamente capacità. Esso, infatti, è, che però sta vedendo svanire tutte le sue energie per via della Baryon Mode. A causa di questo legame, Isshiki finalmente individua la posizione di Kawaki, che viene portato nella dimensione in cui si sta svolgendo lo scontro attraverso un portale.Pur avendo infine sconfitto Naruto, Isshiki non può dirsi vincitore del combattimento. L’Otsutsuki, se entro pochi minuti non dovesse segnare nuovamente Kawaki con il suo Karma, allora per lui sarebbe la fine. Per evitare di essere marchiato per la seconda volta, Kawaki comincia una, che però viene interrotta da una mossa subdola. Qualora non si presentasse dinanzi a Isshiki, il mostruoso antagonista ucciderebbe il tanto amato Hokage.A quel punto, unporta gli spettatori a rivivere i tentativi di fuga del giovane Kawaki. Il “Recipiente” ha tentato di evadere dalla base dell’Organizzazione Kara numerose volte, fin quando, per punizione, Jigen non uccise il suo unico amico, un innocente pesciolino rosso. Rimembrando quella lezione, Kawaki sa che Isshiki non sta scherzando esi presenta al suo cospetto. Il ragazzo, però, pare avere un piano in mente.

Con questo nuovo retroscena esclusivo, il passato di Kawaki è sempre più chiaro. Vi lasciamo al record di views di Boruto 217 e alla preview dell'episodio 218.