Boruto 218: le struggenti reazioni dei fan a quell'inaspettata morte

Negli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, proprio quando Masashi Kishimoto è tornato a prendere le redini della sceneggiatura, un particolare evento ha tolto la vita ad una vecchia conoscenza, un personaggio che ci ha accompagnato per anni nel corso di centinaia di puntate della serie.

Le ultime puntate hanno alzato il ritmo e i nostri eroi hanno dovuto fronteggiare la micidiale minaccia di Isshiki, l'Ohtsutsuki intento a fare del corpo di Kawaki il contenitore per la sua reincarnazione. Per chi non fosse in pari con l'anime o col manga, vi suggeriamo di non procedere ulteriormente nella lettura di questa notizia onde evitare di incappare in uno spoiler cruciale ai fini narrativi.

Durante lo scontro, dunque, Kurama si rende conto che per guadagnare tempo contro l'avversario deve spingere Naruto al limite e gli insegna così la Baryon Mode, una tecnica straordinariamente potente ma che consuma la vita del suo Cercoterio. Al termine dello scontro, infatti, la Volpe a Nove Code rivela la verità alla sua forza portante per poi salutarlo definitivamente in una scena estremamente commovente. Le reazioni del web a questa dipartita sono state delle più disparate e in calce alla notizia potete darne un'occhiata ad alcune di queste.

