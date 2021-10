Boruto 218: un toccante momento tra Kurama e Naruto nell'immagine promozionale

Una delle battaglie più intense dalla serie Boruto: Naruto Next Generations si avvicina alla sua conclusione, così come la saga dell'organizzazione Kara. La spettacolare Baryon Mode di Naruto sta riuscendo ad affrontare il potente Isshiki Otsutsuki, definitvamente impossessatosi del corpo di Jigen, ma quali sono i rischi che sta correndo l'Hokage?

Come molti di voi sapranno, avendo seguito l'anime o letto il manga in precedenza, Naruto ha stretto un accordo con Kurama per attingere ad un potere così elevato da consentirgli di tenere testa all'antagonista. La Volpe a Nove Code ha infatti informato il Settimo Hokage del fatto che sfruttando la potenza della Baryon Mode il loro chakra viene continuamente consumato, effetto che potrebbe valere la sua vita o quella del cercoterio.

Un'immagine promozionale del prossimo episodio, che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, mostra quella che sarà con tutta probabilità l'ultima conversazione tra i due, diventati profondamente legati dopo tutti questi anni. Naruto appare appoggiato sul muso di Kurama, mentre quest'ultima rivolge all'Hokage uno sguardo serio e per nulla preoccupato nonostante le conseguenze delle azioni fatte per contrastare la minaccia di Isshiki. Cosa vi aspettate dal prossimo episodio di Boruto? Ditecelo nella sezione commenti.

Per concludere ricordiamo che lo scontro tra Naruto e Isshiki è stato apprezzato dai fan, e vi lasciamo ad un'analisi e spiegazione della Baryon Mode.