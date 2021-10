Boruto 219: l'effimera pace di Konoha nella nuova immagine promozionale

Gli ultimi episodi di Boruto sono stati caratterizzati da sequenze di combattimenti frenetici e all’ultimo sangue, scene che sono riuscite a commuovere molti spettatori, e anche importanti perdite per i protagonisti. La più grande minaccia per il Villaggio della Foglia sembra essere stata sconfitta, ma quanto durerà la ritrovata pace?

La battaglia contro Jigen, ormai totalmente controllato da Isshiki, ha messo a dura prova sia Naruto che Sasuke. I due pilastri della difesa di Konoha hanno dovuto pagare un alto prezzo, rispettivamente la separazione da Kurama, sacrificatasi al posto dell’Hokage, e la perdita dell’occhio sinistro e del Rinnegan. Un duro colpo per l’intero villaggio, che però si trova, dopo molto tempo, in quella che sembra essere un’apparente tranquillità.

L’immagine promozionale dell’episodio 219, che trovate in calce, mostra Boruto, Naruto, Sasuke e Kawaki su uno dei tetti di Konoha, rilassandosi dopo lo stancante susseguirsi di battaglie contro l’organizzazione Kara, ormai privata del leader. Come molti di voi ricorderanno questi momenti sono stati cruciali all’interno del manga, avendo segnato il ritorno di Masashi Kishimoto alla scrittura, tuttavia sembra che l’anime non riprenderà immediatamente a seguire gli eventi della controparte cartacea.

Le prossime puntate con molta probabilità si concentreranno infatti su storie inedite, e daranno inizio ad una nuova parentesi di filler, prima di tornare agli sviluppi dei capitoli più recenti. Per concludere vi lasciamo al tributo a Kurama nella ending dell'episodio 218, e vi ricordiamo che il capitolo 63 di Boruto arriverà su Manga Plus il 20 ottobre 2021.