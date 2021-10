Boruto 219, un Karma fallace: spunta una nuova minaccia

Nonostante la fine di Isshiki Otsutsuki, il Villaggio della Foglia si trova ancora in uno stato di crisi imminente. Difatti, tornati finalmente a Konoha, Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki vengono a conoscenza di una nuova, spaventosa minaccia. L’ombra degli Otsutsuki grava ancora sull’intero mondo shinobi!

La morte di Isshiki non corrisponde alla fine del pericolo. Boruto, infatti, è all’80% un Otsutsuki, e qualora dovesse nuovamente perdere il controllo, Momoshiki sarebbe infine libero di reincarnarsi in lui. Non è però solamente questa problematica a minacciare Konoha.

Nei suoi ultimi istanti di vita, Isshiki è riuscito a raggiungere l’ultimo Interno dei Kara rimasti attraverso una proiezione del suo corpo. Code, impegnato a sorvegliare la spaventosa Decacoda, viene informato della morte del suo amato maestro e incaricato da lui per un’ultima volta. Con addosso la volontà dell’Otsutsuki, Code dovrà vendicare la morte di Isshiki e dare vita a un albero divino.

Nel mentre, al Villaggio della Foglia Amado avvisa Naruto, Shikamaru e gli altri di un potenziale pericolo. Code, in quanto fanatico nei confronti di Jigen, vorrà sicuramente colpire la Foglia. Quel che tutti temono, però, è il suo potere finora sconosciuto. Come Boruto e Kawaki, anch’esso è marchiato con il Karma. Il suo sigillo, però, ha un qualcosa che non va, è fallace. A differenza di quelli visti nei due giovani ragazzi, infatti, il suo è di colore bianco: ciò indica che è un Karma incompleto, un marchio che attinge dal potere degli Otsutsuki ma che non permette la reincarnazione.

Secondo le indicazioni di Amado, inoltre, Code sarebbe addirittura più forte di Jigen, ma in segno di rispetto nei suoi confronti si sarebbe fatto impiantare dei “limitatori”. Riuscirà a disfarsene per colpire Konoha? Vi lasciamo alle novità dei prossimi episodi di Boruto e a un aggiornamento dello sceneggiatore Honda Masaya.