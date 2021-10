Boruto 219: si torna a casa, ma a quale prezzo? Un futuro oscuro

L’ascia da guerra è stata momentaneamente sotterrata. I ninja della Foglia sono infine riusciti a sconfiggere Isshiki Otsutsuki, ma la battaglia ha avuto un costo molto elevato. Sia Naruto che Sasuke non sono più gli stessi di prima e con una nuova minaccia all’orizzonte, Konoha sembra in grave pericolo. Ecco quel che è accaduto in Boruto 219.

Avendo ucciso Isshiki Otsutsuki, Kawaki sembra essere finalmente sfuggito al pericolo del Sigillo Karma, marchio che è sparito dal suo corpo nel momento in cui Kashin Koji si liberò di Jigen. A destare preoccupazione è tuttavia Boruto, che per la seconda volta di fila ha perso il controllo in favore di Momoshiki.

Stando alle parole di Isshiki, e alle seguenti analisi di Katasuke, Amado e Sakura, il processo di Otsutsuficazione ha raggiunto l’80%. A breve, Boruto perderà per sempre la ragione lasciando piede libero a Momoshiki. Se ciò dovesse davvero realizzarsi, con Naruto senza Kurama e Sasuke privo del Rinnegan, per l’intero mondo shinobi sarebbe la fine.

Ma Boruto come potrebbe liberarsi del Karma? Seguire la strada intrapresa da Kawaki è impossibile, dato che Momoshiki è stato già ucciso. Come suggerito in precedenza da Amado, l’unica possibilità di cancellare il marchio e impedire la rinascita dell’Otsutsuki sarebbe quella di uccidere lo stesso Boruto. Naruto sarebbe disposto a un qualcosa di così disperato?

