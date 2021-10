Boruto 220, l'abbraccio tra padre e figlio: cosa è accaduto a Naruto in quell'istante?

Tornati finalmente a casa, i quattro eroi di Konoha che hanno combattuto Isshiki Otsutsuki stanno ora affrontando le conseguenze di quella fatale battaglia. Quello più sconvolto dai recenti accadimenti pare essere il Settimo Hokage, che in Boruto: Naruto Next Generations sta rischiando di perdere tutto.

Una volta fatto ritorno al Villaggio della Foglia, Naruto ha dovuto affrontare la scomparsa di Kurama, il suo amico più caro che lo accompagnava nella sua avventura sin dalla nascita. Con questa perdita, che limita di gran lunga il suo chakra e le sue abilità, come più volte ribadito da lui stesso, la sua reputazione di Hokage si è destabilizzata.

Naruto Uzumaki, al pari di Sasuke Uchiha, era considerato lo shinobi più forte al mondo. Ora, però, senza più il potere della Volpe a Nove Code, potrebbe essere benissimo paragonato per potenza agli altri cinque grandi Kage. Consapevole di ciò, Naruto è tormentato per la difesa del Villaggio. Quello che però non gli dà pace è lo stato in cui versa suo figlio.

In seguito alla trasformazione in Borushiki, Boruto non riposa più, si rifiuta di mangiare in compagnia dei suoi amici di sempre per paura di quel che potrebbe accadere e a lui e alla sua squadra è stata negata la possibilità di poter partire in missione.

Seduto sulla vetta più alta di Konoha, Boruto viene raggiunto da suo padre, il quale, dopo un lungo discorso rassicurante promette che farà di tutto affinché Momoshiki non si impossessi del suo corpo, lo abbraccia. Quando si addormenta improvvisamente tra le braccia di suo padre, gli spettatori assistono a una scena insolita. Naruto inizia a respirare affannosamente, come se si trovasse in uno stato di forte agitazione.

Alcuni fan hanno pensato che in quel frangente l’Hokage stesse pensando di uccidere suo figlio, così da impedire il risveglio di Momoshiki. Così non è. Come potete leggere voi stessi dal tweet in calce, Naruto soffre di crisi d’ansia e in quel momento era vittima di un attacco di panico. Dopo aver dimostrato grande sicurezza agli occhi di suo figlio, si è dunque lasciato andare dimostrando il suo reale stato d’animo.

Vi lasciamo al destino di Boruto e all'immagine promozionale di Boruto 221, puntata in cui tornerà un'iconica location della serie originale.