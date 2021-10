Boruto 220: il tempestivo intervento di Amado, merita la fiducia di Konoha?

Lo scontro con l’Organizzazione Kara è giunto a un momentaneo stop. Con Isshiki Otsutsuki sconfitto, la nuova minaccia trova un nome in Boruto, il quale da un momento all’altro rischia di perdere il controllo di sé in favore di Momoshiki. A porre rimedio vi è però Amado, i cui obiettivi sono ancora imperscrutabili.

Nel corso dell’episodio 220 di Boruto, il figlio del Settimo Hokage è disperato. Per via dei fatti recenti non riesce più a riposare serenamente e non si lascia avvicinare dai suoi compagni. Inoltre, gli è stato proibito di prendere parte alle missioni. Se dovesse perdere il controllo metterebbe a rischio non solo la sua vita, ma quella dell’intero Villaggio della Foglia.

Ritrovatosi sulla cima di Konoha insieme a suo padre, Boruto confessa i suoi veri sentimenti. Naruto, però, come già fece Sasuke, gli promette che non permetterà mai che Momoshiki s’impossessi del suo corpo. Con un caldo abbraccio, il giovane ninja cade finalmente in un sonno profondo. È a quel punto che Amado interviene in maniera decisiva.

L’ex scienziato di Kara dona all’Hokage una soluzione momentanea, delle pillole in grado di bloccare il processo di trasformazione in Otsutsuki. Tali pillole, da lui sviluppare per fermare i poteri del Byakugan di Isshiki, potrebbero tuttavia avere effetti collaterali indesiderati. Assumerle o meno è una decisione che spetta solamente a Boruto, il quale però non ci pensa due volte. Dopo pochi giorni, i controlli effettuati sul ragazzo sanciscono la buona riuscita del medicinale: ora il giovane ninja può tornare in missione.

Oltre a ciò, Amado interviene anche per risollevare Kawaki, il quale era momentaneamente sprovvisto del braccio bionico di chakra fornitogli da Katasuke. A differenza dello strumento scientifico del collega, Amado dona a Kawaki un braccio che si connette ai tessuti del suo corpo esattamente come se fosse un arto vero e proprio. Finalmente, Kawaki non deve più fare affidamento sul chakra di Naruto.

Dopo aver contribuito alla sconfitta di Jigen e aver fornito preziose informazioni su Isshiki, Amado si è dimostrato nuovamente un buon alleato. Ma ci sarà davvero da fidarsi di lui? Nel frattempo, si è guadagnato uno spazio personale nel team di ricerca di Konoha. Vi lasciamo infine a un curioso easter egg di Boruto 220.