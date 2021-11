Boruto 222, la confessione di Sasuke: sua figlia lo ha superato?

Il nuovo arco narrativo anime original in cui si è avventurato Boruto: Naruto Next Generations ha portato la community ad aprire una nuova questione. A pari età, chi era più forte tra Sasuke e Sarada Uchiha? A detta dell’ombra dell’Hokage, che di recente ha subito un duro colpo, sua figlia lo ha già superato, ma è davvero così?

Nel corso dell’episodio 222 di Boruto, in cerca di consigli in vista dell’imminente test finale del secondo esame chunin, Sarada si rivolge a suo padre. La giovane Uchiha chiede cosa fare per prepararsi a questa dura prova e che allenamento seguire: restare dietro a Boruto, Kawaki e Mitsuki non è un opzione, lei ha intenzione di diventare la futura Hokage. Preso dalla determinazione di sua figlia, Sasuke afferma che un vero ninja deve essere pronto a tutto, esattamente come lui è stato pronto a perdere il Rinnegan. Altri consigli, tuttavia, non ne può dare, alla sua stessa età lui era molto meno esperto rispetto a sua figlia, che dunque è una kunoichi di livello superiore. Ma l’affermazione di Sasuke è veritiera oppure intendeva solamente supportare la piccola Sarada?

A pari età, come evidenziato dal fandom, Sarada è una ninja decisamente più abile rispetto a Sasuke. La figlia di Sakura, ora dodicenne, riesce infatti a controllare in maniera esperta il Chidori, ha una super forza fisica ereditata dalla madre, ha un controllo del chakra perfetto e riesce a utilizzare alcuni Genjutsu. Inoltre, possiede lo Sharingan a due tomoe. Nel manga, a questo punto Sarada possiede già lo Sharingan a tre tomoe, per cui nei prossimi episodi potrebbe presto sbloccare il terzo tomoe ed evolvere ulteriormente la sua abilità oculare.

Dunque, in base a questi dati di fatto, possiamo definitivamente dire che Sasuke non ha mentito, sua figlia Sarada è realmente una ninja di primissimo livello, un prodigio ancor più di quanto non è stato egli stesso. C’è da ricordare, tuttavia, che all’età di dodici anni Sasuke possedeva il marchio di Orochimaru, attraverso il quale riusciva a trarre una forza spropositata. In un eventuale battaglia tra loro, il vincitore molto probabilmente sarebbe stato proprio Sasuke, in grado di resistere alla potenza della Volpe a Nove Code nello scontro finale della serie originale.

