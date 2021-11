Boruto 222, ligio al dovere: l'onore e l'orgoglio di un Uchiha

La battaglia con Isshiki Otsutsuki ha avuto gravi ripercussioni sui due principali eroi di Konoha, delle conseguenze che Sasuke Uchiha sta affrontando solamente ora. Se in precedenza lo abbiamo infatti visto concentrarsi sulla sua guarigione e sui sentimenti del suo allievo, nell'episodio 222 di Boruto confessa a sua figlia come si sente.

Quello che per ora è stato il combattimento finale con l'Organizzazione Kara serba ancora degli strascichi. Mentre il Settimo Hokage ha immediatamente affrontato la perdita di Kurama, l'amico fraterno che lo ha accompagnato sin dalla nascita, solo ora Sasuke sta facendo i conti con la perdita del Rinnegan.

Al contrario di Naruto, che ha subito un duro contraccolpo dall'addio della Volpe a Nove Code, l'Uchiha pare aver reagito con onore e orgoglio, esattamente come farebbe uno shinobi ligio al dovere.

Quando sua figlia Sarada gli si avvicina per chiedergli consigli a riguardo dell'imminente prova finale dell'esame chunin, Sasuke confessa quello che sta provando. La perdita del Rinnegan ha comportato una forte ripercussione fisica, ma non mentale. L'ombra dell'Hokage era già pronto ad affrontare tali conseguenze. Anche questo è parte del dovere di un ninja del Villaggio della Foglia.



Essere preparati mentalmente al sacrificio, accettare un cambiamento di tale portata, va di pari passo all'essere un vero ninja. Dunque, per prepararsi alla prova finale che sosterrà a breve, Sarada dovrà semplicemente farsi trovare pronta a qualsiasi cosa accada. E voi, cosa ne pensate delle parole di Sasuke Uchiha, riuscirà ad adempiere al proprio dovere anche in queste condizioni?

Vi salutiamo lasciandovi a una spiegazione sul funzionamento del secondo esame chunin e all'anteprima di Boruto episodio 222.