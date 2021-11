Boruto 223, primo round: figlio e allievo si sfidano in un'adrenalinica battaglia

L’arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations entra nel suo climax! La fase finale del secondo esame chunin comincia ufficialmente e i primi estratti a scendere sul ring sono Inojin Yamanaka e Hoki Taketori, rispettivamente figlio e allievo di Sai, fidato consigliere del Settimo Hokage e responsabile della squadra ANBU.

Dopo la giornata di riposo concessa ai dieci finalisti, il test decisivo ha inizio: chi scalerà i ranghi e diverrà chunin? I primi sfidanti a essere sorteggiati dal maestro Konohamaru Sarutobi sono Inojin e Hoki, i quali si battono per l’onore e la gloria in una sfida dal sapore “fraterno”. Entrambi, infatti, sono sotto la tutela di Sai, il primo in qualità di suo figlio, e il secondo in quanto membro apprendista della squadra speciale ANBU.

Non appena Konohamaru sancisce l’inizio del primo round, Inojin parte all’attacco con un rapido susseguirsi di jutsu. La sua ultra illustrazione animale, eredita dal padre, sembra piuttosto efficace, in quanto Hoki subisce in pieno tutti gli attacchi. Dopo una fase di sbigottimento iniziale, però, il ninja che si ispira al Sesto Hokage Kakashi Hatake comincia a fare sul serio, mostrando al pubblico la sua vera abilità. Con un jutsu dell’arte della terra impressionante, l’ANBU di attuale generazione intrappola il rivale in un labirinto di rocce taglienti.

Spaesato dal cambio di ambientazione, Inojin subisce la pressione psicologica imposta da Hoki. Cercando di ribaltare la situazione, però, sfrutta la sua arte per volare nel cielo e individuare il nemico. Questo è proprio quel che voleva Hoki, che reagisce prontamente e disarciona Inojin dalla sua cavalcatura volante.

A quel punto, Inojin prova il tutto per tutto attirando l’avversario in un trappola: Hoki finisce sotto l’effetto del capovolgimento spirituale del Clan Yamanaka. Con un nuovo colpo di scena, però, il giovane ninja mascherato ribalta la situazione. In quanto allievo della squadra ANBU, ha imparato a combattere gli attacchi psicologici e in pochi attimi ribalta l’arte di Inojin a suo favore. Ormai senza via di scampo, Inojin deve arrendersi. È Hoki il vincitore del primo round dell’esame chunin!

Vi salutiamo lasciandovi alla missione top secret dei fratelli Uzumaki in Boruto 223.