Boruto 224: alcuni frame hanno anticipato un'interessante battaglia per Kawaki?

La nuova serie di episodi originali dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations è totalmente incentrata sul nuovo esame di selezione dei Chunin di Konoha, organizzato da Naruto e dai consiglieri della Foglia per prepararsi a future minacce, ora che Isshiki sembra essere stato definitivamente respinto.

Nell'ultimo episodio pubblicato tuttavia, una breve sequenza sembra aver posto le basi per una futura battaglia che vedrà come protagonisti Kawaki e Shinki. Dai frame e immagini riportati in calce alla notizia, si nota lo scambio di sguardi decisi e fermi tra il nuovo membro della famiglia Uzumaki e il figlio adottivo del Kazekage Gaara. Come scrive l'autore del post sarebbe interessante vedere nel futuro della serie una battaglia tra i due, e vista l'attenzione riservata a questo incontro potrebbe rivelarsi una speranza fondata.

Si tratterà indubbiamente di uno scontro impegnativo per Kawaki, considerando che Shinki è diventato a tutti gli effetti un Chunin del Villaggio della Sabbia. Viene anche rivelato che lui e la sua squadra si trovano lì sotto richiesta di suo padre Gaara. Attualmente quindi i ninja della Sabbia si trovano a Konoha unicamente per assistere agli esami e raccogliere informazioni, ma ciò non esclude che gli autori dell'anime possano dedicare episodi originali proprio ad approfondire questa rivalità. E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Kawaki contro Shinki? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Per concludere vi lasciamo alla preview dell'episodio 225, dove si affronteranno due migliori amiche.