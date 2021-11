Boruto 224, secondo round: due ideali contrastanti a confronto

La fase finale del Torneo Chunin si accende con il secondo round. Dopo la grandiosa sfida tra Inojin e Hoki, vinta dal giovane rappresentante della squadra ANBU, a scendere sul ring ci sono due grandi rivali, Iwabei e Wasabi. Ecco il loro confronto nell’ultima puntata di Boruto.

Il nuovo arco narrativo anime original di Boruto continua a emozionare gli spettatori. Il secondo round del test finale vede scendere sul campo di battaglia due giovani Genin della Foglia che da sempre si sono sfidati spronandosi a vicenda. Questa volta, però, il confronto tra Wasabi e Iwabei non è solo fisico, ma anche ideologico.

L’episodio 224 di Boruto comincia evidenziando il diverso approccio tra i due concorrenti. Come sempre, Iwabei Yuino ha grande motivazione: secondo il suo punto di vista, vincere questa sfida lo porterà un passo più vicino al titolo di Hokage.

Dall’altra parte, Wasabi si pone allo scontro in maniera diametralmente opposto. Al contrario di come abbiamo imparato a conoscerla, la giovane kunoichi è spenta, quasi rassegnata a quel che accadrà. Immediatamente, le sue amiche del Team 15 scoprono il motivo. Sulle sue spalle, grava il futuro del Clan Izuno.

Come rivelato dai suoi genitori e da sua nonna, pronti a fare il tifo per lei con grande irruenza, lei sarebbe la prima ninja del clan a qualificarsi al grado di chunin a una così tenera età. Il Clan Izuno della Foglia non si è mai distinto per le sue grandi abilità, e tra le sue fila non c’è mai stato alcun Jonin. Dunque, a Wasabi spetta il futuro della sua stirpe.

Quando lo scontro comincia, Iwabei immediatamente nota che nella sua grande rivale c’è qualcosa che non va, e comincia a farle una ramanzina. Wasabi, però, non intende in alcun modo seguire la via imposta dai suoi genitori, ossia quella di vederla diventare Hokage. Lei vorrebbe diventare unicamente una ninja di grande caratura, poiché per ninja comuni come quelli del suo Clan è impossibile andare oltre.

Con grande insistenza, però, Iwabei riesce a dimostrarle che non esistono limiti, e che essi vengono imposti unicamente dalla mente. Sfinito, cade a terra esausto. Sebbene sia il vincitore morale, ad aggiudicarsi il turno è Wasabi, ora nuovamente motivata.

Vi lasciamo all'anteprima di Boruto 225 e alla prossima, ipotetica battaglia di Kawaki.