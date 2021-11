Boruto 225: gli Akimichi sfidano gli Uchiha nel terzo round

Dopo le vittorie di Hoki e di Wasabi, a scendere sul campo di battaglia dell’esame di ammissione chunin sono due migliori amiche. Le protagoniste del terzo round sono le giovani esponenti di due dei Clan più iconici della Foglia, gli Akimichi e gli Uchiha. Sarada sfida Chocho nell’episodio 225 di Boruto!

Con grande entusiasmo di Sai, Shikamaru e Naruto, che osservano le sfide dall’alto della platea, a scendere in campo per il terzo round della prova finale dell’esame chunin sono due giovani e promettenti kunoichi: Sarada Uchiha e Chocho Akimichi. Prima che cominci la battaglia, però, la divampante Chocho ribadisce la promessa fatta agli amici del Team 10, Shikadai Nara e Inojin. Assieme a loro, indosserà “quell’orrido gilet verde” assegnato ai chunin di Konoha.

Quando Sarada e Chocho incrociano gli sguardi pronti a darsi battaglia, le due amiche promettono di combattere senza esclusioni di colpi. La giovane Uchiha, però, in realtà non tiene fede alla parola data. Mentre Chocho l’attacca con la Tecnica dell’Espansione Parziale, Sarada schiva i colpi con lo Sharingan, e da lontano ricambia con l’arte dell’elettricità. Colpendo l’amica, la figlia di Sasuke e Sakura preoccupata smette immediatamente di combattere e si precipita verso di lei per assicurarsi delle sue condizioni. È a quel punto che Chocho la rimprovera e la sprona a fare sul serio.

Intuendo i motivi che spingono la sua amica, allora Sarada decide di combattere al suo 100%. Dopo uno scambio all’arma bianca con i kunai, le migliori amiche decidono di farla finita con i loro colpi migliori. Chocho utilizza il jutsu segreto del Clan Akimichi, la Modalità Farfalla, mentre Sarada la tecnica appresa da suo padre, il Chidori. A spuntarla, infine, è proprio quest’ultima.

