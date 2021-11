Boruto 225, la missione del protagonista e Mitsuki: la vita di Amado è in pericolo?

Prima di avviarsi alla prova finale del test di selezione chunin, avvisati da Himawari, Boruto e Mitsuki hanno dovuto prendere parte a una missione segreta. Lo scienziato ex Organizzazione Kara Amado sembra essere stato rapito. Si tratta di una messinscena, oppure la sua vita è davvero in pericolo? Il mistero è stato risolto!

Gettato da alcuni tipi loschi sul vagone di un treno, Amado si è allontanato dal Villaggio della Foglia senza il permesso delle autorità. Fortunatamente, a vegliare su di lui, in segreto, vi erano Boruto e Mitsuki, che si sono immediatamente posti sulle sue tracce. I due ragazzi, però, rischiano di non riuscire a tornare in tempo a Konoha e di venire esclusi dall’esame di selezione chunin senza nemmeno l’opportunità di parteciparvi.

Nelle fasi finali dell’episodio 225 di Boruto, i due genin del nuovo Team 7 finalmente scoprono quel che sta accadendo. Degli uomini in giacca e cravatta, che si professano essere dei ninja di un qualche villaggio minore, chiedono ad Amado di costruire degli strumenti scientifici ninja offrendogli in cambio una cospicua somma di denaro e tutto ciò di cui ha bisogno.

Nonostante la proposta allettante, Amado rifiuta: non ha alcuna intenzione di lavorare per loro. A risposta negativa, i ninja loschi provano a convincerlo con la forza. È a quel punto che Boruto e Mitsuki intervengono sulla scena del crimine.

Attaccando gli uomini in giacca, i due ragazzi traggono in salvo lo scienziato ex Organizzazione Kara. Dopo averli ringraziati a modo suo, Amado ricorda loro che sono in ritardo per l’esame. Riusciranno Boruto e Mitsuki a tornare a Konoha in tempo?

Vi lasciamo all'anteprima di Boruto 226 e ai titoli degli episodi di Boruto di dicembre.