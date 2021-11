Boruto 225, Sarada contro Chocho: scontro tra migliori amiche

Dopo la battaglia tra Iwabei e Wasabi in Boruto 224, siamo giunti alla terza sfida dell'esame finale del Torneo Chunin, quella che vede scontrarsi Sarada Uchiha e Chocho Akimichi. Le due ragazze non si erano mai battute precedentemente in Boruto: Naruto Next Generations, e il loro combattimento è tanto fisico quanto emotivo.

A debita distanza dall'invasione di Konoha da parte di Isshiki Otsutsuki, dalla missione top secret dei fratelli Uzumaki e dal rischio esclusione in Boruto 223, è tempo di un'altra battaglia del Torneo Chunin. A giocarsi il passaggio del turno sono le giovani rappresentati dei clan Uchiha e Akimichi, che dovranno mettere in mostra le loro tecniche migliori per mantenere alto il nome della propria famiglia.

Sia Sarada che Chocho inizialmente trattengono, forse inconsciamente, le reali capacità combattive per non fare del male alla propria amica. Entrambe sanno bene che la vittoria porterebbe all'eliminazione dell'altra kunoichi, e ciò non le lascia scontrarsi con il cuore sereno. A un certo punto della sfida, le due si accorgono che, continuando così, non avrebbero potuto realizzare i loro obiettivi. Da quel momento in poi la battaglia ha una svolta, e i jutsu più potenti delle kunoichi si scontrano tra loro: nella clip condivisa su Twitter dall'utente @Abdul_S17, possiamo ammirare il Chidori di Sarada affrontare la Butterfly Mode di Chocho.

Alla fine ad avere la meglio è la figlia di Sasuke Uchiha, che riceve quindi i complimenti del padre. Chocho, pur esausta, ammette a Sarada di essersi divertita molto nonostante la cocente sconfitta. Infine, le due si ringraziano a vicenda per aver combattuto al massimo.