Boruto 226, chi si è qualificato al grado di Chunin? Il verdetto finale dell'esame

In seguito al terribile scontro con gli Otsutsuki, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha portato gli spettatori attraverso un arco narrativo originale in cui i giovani ninja del Villaggio della Foglia hanno avuto la possibilità di dimostrare il loro potenziale in un secondo esame chunin.

Ora che la fase finale della selezione è conclusa, a Konoha ci sono ben quattro nuovi chunin. Dopo un test scritto, una missione d'addestramento e un torneo uno contro uno, a qualificarsi al ragno di chunin sono Hoki, Wasabi, Sarada e Denki, che l'hanno spuntata rispettivamente su Inojin, Iwabei, Chocho e Tsubaki. Questi quattro, si vanno ad affiancare a Shikadai Nara, chunin già da diverso tempo.

In realtà, alla Foglia doveva esserci anche un quinto, nuovo chunin, ma a causa di una "missione" personale, Boruto e Mitsuki sono stati squalificati. Dunque, il nuovo Team 7 ha ora un caposquadra ufficiale, Sarada, l'unica del gruppo a essere chunin.

Questo, per la giovane Uchiha, è un traguardo importantissimo. A differenza dei suoi compagni, che volevano diventare dei chunin solamente per poter affrontare missioni di rango più elevato, Sarada intende diventare Hokage, e questo per lei è stato un passo verso quel sogno. Ma riuscirà la figlia di Sasuke e Sakura a tenere a bada i suoi due irruenti amici? In attesa di scoprirlo, a casa, la giovane kunochi festeggia con la giacchetta verde che simboleggia il suo nuovo grado.



Vi salutiamo lasciandovi alla sfida con cui Sarada è divenuta chunin e ai titoli dei prossimi episodi di Boruto.