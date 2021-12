Boruto 226, si chiude l'arco narrativo originale: un'opportunità persa?

Nato sotto una cattiva luce, in quanto additato come un futile riempitivo, la saga anime original del secondo esame di selezione chunin è stata fonte di adrenalina e grandi emozioni. Tuttavia, questo arco narrativo dell’anime Boruto: Naruto Next Generations si è concluso con due grandi opportunità andate perdute. Scopriamo quali.

Quello che si è appena concluso, si è dimostrato essere un arco narrativo dalla potenzialità enorme. Nonostante si tratti di un “anime original”, ossia di una serie di eventi non presenti nel manga, la saga dell’esame di selezione chunin ha saputo intrattenere e appagare gli spettatori, che hanno rivisto i membri della nuova generazione in azione.

Questa manciata di puntate ha riproposto e migliorato la personalità di side character quali Denki Kaminarimon, Wasabi Izuno e Hoki, andando ad approfondire temi come il progresso scientifico nel mondo ninja, i Clan di Konoha meno rinomati e la potenzialità della Squadra ANBU.

Tuttavia, ci sono state due grosse lacune. La prima, è stata la missione segreta di Boruto e Mitsuki, troppo veloce e abbozzata, quasi priva di ogni fondamento. Il salvataggio di Amado, che pareva quasi potercela fare unicamente con le proprie forze, ha inoltre portato alla squalifica dall’esame dei due giovani ninja. Ciò, ci ha proibito di assistere a quello che senza ombra di dubbio sarebbe stato lo scontro migliore della saga, nonché uno dei migliori dell’intera serie. La sfida Boruto Vs. Mitsuki, avvenuta all’ombra degli spettatori in piena notte, è uno dei più grandi rimpianti di questo arco.

Altro grande rimpianto è lo scontro tra Kawaki e Shinki. I due giovani ninja, rispettivamente figli adottivi dell’Hokage Naruto e del Kazekage Gaara, promettevano scintille, che di fatto si sono risolte in men che non si dica lasciando negli spettatori un grande vuoto. Data la squalifica di Boruto e Mitsuki, perché al loro posto non è stata proposta una sfida amichevole tra Kawaki e Shinki? La Sabbia Ferrifera sarebbe riuscita a sconfiggere il pieno potere del Karma? Oltre la breve dimostrazione di forza tra i due, resteremo molto probabilmente a bocca asciutta.

Vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 227 di Boruto e al motivo per cui guardare anche i filler della serie anime.