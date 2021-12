Boruto 226, una disperata corsa contro il tempo: squalifica evitata?

Con l’esito di tre sfide su cinque, l’esame di selezione chunin è ai battenti finali, e di due giovani genin non vi è ancora alcuna traccia. Il protagonista dell’opera e Mitsuki stanno affrontando una corsa contro il tempo, ma la clessidra è agli sgoccioli. Saranno riusciti a evitare la squalifica nell’episodio 226 di Boruto?

Prima che potessero recarsi al luogo previsto per la prova finale dell’esame chunin, Boruto e Mitsuki sono stati avvicinati dalla piccola Himawari, che assieme ai suoi amici si è accorta di movimenti ambigui all’interno delle mura del Villaggio della Foglia.

Amado sembrava stare per tradire la fiducia di Konoha: quel tanto che basta per far desistere i due protagonisti dal raggiungere la loro compagna di squadra Sarada, già pronta per il torneo uno contro uno, e andare all’inseguimento del ricercatore ex Kara.

Al termine della loro missione di spionaggio, però, Boruto e Mitsuki si rendono conto che Amado non voleva affatto tradire la Foglia, e che anzi si trovava in pericolo di vita. Una volta salvato, i due genin hanno potuto fare ritorno a casa.

Il tempo a loro disposizione, però, è esaurito. Le sfide si sono risolte più velocemente del previsto, e il sorteggio per il quarto round prevede che siano proprio loro due a scendere sul campo di battaglia. Non riservando alcun trattamento di favore, Naruto, Shikamaru e Sai decidono di squalificare Boruto e Mitsuki, che devono dunque dire addio al loro sogno di diventare chunin.

La promessa con Sarada è stata infranta, e come al solito Boruto è finito nei pasticci. Nonostante ciò, per i tre componenti del nuovo Team 7 è l’alba di una nuova era! Vi lasciamo all'anteprima di Boruto 227 e al confronto tra storia e tecnologia del round 4 di Boruto 226.