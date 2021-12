Boruto 226, lo Sharingan di Denki Kaminarimon: gli strumenti ninja sono il futuro?

Questa nuova generazione, ha segnato l’introduzione degli strumenti scientifici ninja, degli strumenti altamente tecnologici che sembrano poter soppiantare il chakra, i justu e la via del ninja. Ma è davvero questo il futuro del mondo di Boruto: Naruto Next Generations?

Nel corso della quarta e ultima prova dell’esame di selezione chunin, si sfidano Denki Kaminarimon e Tsubaki, due rappresentanti della nuova generazione che posseggono caratteristiche quasi del tutto opposte. Se uno è la perfetta incarnazione della “Next Generations”, ricorrendo in combattimento all’uso della tecnologia, l’altra è ancora ancorata al passato, prediligendo il combattimento all’arma bianca.

Quando Denki scende sul terreno di battaglia con la sua particolarissima mech suit, riconosciuta valida dal regolamento di questo nuovo esame, dimostra che la scienza ha compiuto un balzo in avanti impressionante. Da lui costruita ad hoc per l’occasione, attraverso l'arte del fulmine la tuta cibernetica permette al ragazzo di sovraccaricare d’energia statica il suo corpo: in questo modo, i suoi movimenti sono rapidissimi e i suoi colpi imprevedibili.

Ma non solo, la mech suit gli permette anche di utilizzare altre arti, come ad esempio quella del fuoco, che vediamo in una gigantesca palla di fuoco. La chicca migliore costruita da Denki è un visore che gli consente quasi di replicare lo Sharingan, come fa notare la stessa Sarada Uchiha. Attraverso i suoi occhiali, Denki riesce a prevedere le mosse di Tsubaki e di conseguenza a evitarle e contrattaccare.

La tecnologia è però ancora acerba. Dopo qualche minuto dall’inizio dello scontro, Tsubaki realizza le debolezze della tuta di Denki e finisce per logorarla colpendone i punti nevralgici. Il visore è distrutto, e la mech suit comincia ad andare in fumo.

A quel punto, Denki si libera dell’armatura e, sfruttando unicamente il suo chakra, riesce a vincere lo scontro. Per gli strumenti scientifici ninja è ancora troppo presto: la via dello shinobi è ancora segnata dall'etica del duro lavoro e dell’allenamento.

