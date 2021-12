Boruto 227: sulla scia della nostalgia, ecco la foto del nuovo Team 7

Gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations sono stati particolarmente intensi, concentrandosi sul nuovo esame per la selezione dei Chunin, e nonostante il nuovo titolo ottenuto da Sarada Uchiha, finalmente Boruto e i suoi compagni hanno una foto per ricordare i giorni trascorsi insieme, tra una missione e l’altra.

Dopo la minaccia di Jigen e Isshiki Otsutsuki, Konoha ha organizzato un nuovo esame per reclutare coloro che saranno la migliore difesa per il futuro, e con il riconoscimento delle sue straordinarie capacità strategiche e abilità combattive, Sarada è diventata una chunin, e di conseguenza leader del Team 7.

Nella puntata 227, intitolata “L’ultima missione del Team 7?!”, Konohamaru e i suoi allievi sono riusciti finalmente a creare un ricordo insieme, scattando la fotografia riportata nel post di @Abdul_S17 che trovate in calce alla notizia. Dopo così tanti episodi finalmente anche la nuova generazione di protagonisti ha una propria foto ricordo, in cui molti hanno notato l’assenza di Kawaki, diventato ormai parte integrante delle avventure di Boruto.

La scelta di lasciare fuori l’ex membro dell’organizzazione Kara evidenzia ulteriormente il legame stabilito tra il giovane Uzumaki e i suoi compagni. Inoltre, considerata l’ipotesi, pronunciata dallo stesso Kawaki, di diventare uno shinobi di Konoha, forse lo vedremo in futuro come parte di un’altra squadra.