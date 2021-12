Boruto 227, Team 7: tre generazioni ninja a confronto

Il primo arco narrativo anime original post battaglia con Isshiki Otsutsuki può dirsi ufficialmente concluso. Mentre Boruto e Mitsuki hanno rimediato una figuraccia, Sarada si è qualificata al grado di Chunin. D’ora in avanti, sarà lei a guidare il nuovo Team 7 al posto del maestro Konohamaru. Questo evento viene celebrato da una foto di rito.

Sconfiggendo Chocho e superando le precedenti prove, Sarada Uchiha ha conquistato di diritto il grado di Chunin. Al termine della cerimonia di premiazione, tenuta dal Settimo Hokage in persona, alla giovane kunoichi non viene solamente affidata la giacchetta verde da chunin, ma anche la Volontà del Fuoco e il futuro del suo team.

Dalla prossima missione, non sarà più il maestro Konohamaru a guidare il Team 7, ma bensì proprio Sarada. Nonostante la forte preoccupazione, rassicurata dai suoi genitori, la giovane Uchiha accetta di buon grado questo fardello sulle spalle.

Al termine della sua prima missione da capogruppo, terminata con un successo impeccabile, il nuovo Team 7, riunitosi con il maestro Konohamaru Sarutobi, festeggia con una foto di rito. Questo ritratto riporta gli spettatori indietro nel tempo, e più precisamente a quando, al termine del loro primissimo allenamento, Naruto, Sasuke e Sakura si misero in posa con il maestro Kakashi. Una foto memorabile che tutt’oggi è conservata con gran cura in casa Uchiha. Ma non solo, come vedete dal tweet in calce all’articolo, prima del Team Kakashi, andando ancor più a ritroso vi era quello sfortunato guidato da Minato e formato dal piccolo Kakashi, da Obito e da Rin.

E voi, quale tra queste tre generazioni di Team 7 preferite, e quale ritenete sia la più forte e promettente? Vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 228 di Boruto e alle nuove sigle della serie anime Boruto.