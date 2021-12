Boruto 229, l'insubordinazione di Kawaki: una ribellione a fin di bene?

Il secondo mini arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations è completamente incentrato sulla figura di Kawaki e sulla sua strada per diventare un vero shinobi. Il protetto del Settimo Hokage, però, nonostante voglia seguire l’esempio della sua fonte d’ispirazione, pare proprio non riuscire a seguire la via del ninja.

Kawaki si sta giocando la sua ultima chance per diventare ufficialmente un genin del Villaggio della Foglia. Affiancato a Shikadai Nara e Chocho Akimichi, il ragazzo ha il compito di scortare un ragazzo che sta trasportando un bene prezioso verso il suo villaggio. Tuttavia, esattamente come le missioni da lui intraprese in precedenza, si rivela un fallimento ancor prima di cominciare.

A causa delle angherie subite da Jigen e dall’Organizzazione Kara, Kawaki è indisponente, arrogante e pare non interessarsi in alcun modo alla missione. Quando Shikadai riflette sullo scopo del loro viaggio, infatti, l’ex possessore del Karma non lo ascolta minimamente, facendo andare su tutte le furie Mozuku, colui che devono proteggere.

Quello di Kawaki è però un atteggiamento di sola facciata. Quando infatti si accorge che Mozuku non ha del cibo con se, gli offre un suo onigiri, a sua volta ricevuto in dono da Chocho. Kawaki è un ragazzo di buon cuore, e lentamente sta comprendendo il significato delle parole amicizia, fiducia e rispetto, termini che in precedenza non gli erano mai stati insegnati.

Tuttavia, nelle fasi finali di Boruto 229, Kawaki compie un atto gravissimo: rifiuta di prestarsi agli ordini del suo caposquadra. Chocho è ferita e Shikadai impone che il gruppetto faccia immediato ritorno a Konoha. Mozuku, però, supplica di continuare la missione, fondamentale per il futuro del Paese del Mare Calmo. Intuendo le ragioni del ragazzo, Kawaki rifiuta l’ordine e minaccia Shikadai. Il giovane Nara e Chocho dovranno fare ritorno alla Foglia, ma lui e Mozuku continueranno la missione.

Il tema del rifiuto degli ordini è stato già analizzato in passato con le storie di Sakumo Hatake, e di Kakashi e Obito. Kawaki agisce nel giusto? Vi lasciamo alla nuova coppia di Boruto 229 e all'anteprima di Boruto 230.