Boruto 229, è nata una nuova coppia? Una giovane kunoichi è in pericolo

Il ruolo che un tempo spettava a Sasuke Uchiha, è stato ora ereditato da Kawaki. Il nuovo arrivato, sta facendo cadere ai suoi piedi tutte le kunoichi di Konoha. D’altronde si sa, il fascino del bad boy dall’aria carica di mistero intriga e affascina le giovani fanciulle. L’ultima a infatuarsi di lui, in Boruto episodio 229, è Chocho Akimichi.

Nel tentativo di diventare un genin del Villaggio della Foglia, Kawaki deve completare un incarico ufficiale. Dopo vari fallimenti, per il suo ultimo tentativo viene affidato al Team 10, a cui però manca un tassello fondamentale, Inojin. È quando si trova fianco a fianco con la figlia di Choji che questa si accorge del suo fascino irresistibile.

L’aria tenebrosa di Kawaki pare aver conquistato il cuore di Chocho, la quale arriva persino al punto di dividere il suo pranzo con il protetto del Settimo Hokage. Non che ci volesse molto a far innamorare Chocho, che nel corso della serie è caduta ai piedi di diversi ragazzi, ultimo dei quali Shinki, il figlio di Gaara, con cui sembrava esserci interesse reciproco.

Chocho è solo l’ultima della lista per quanto riguarda Kawaki, che pare aver destato anche l’interesse di Sumire, divisa a metà tra lui e Boruto. In questo, Kawaki, è molto più simile a Sasuke che a Naruto, la sua fonte ispirazione.

Tuttavia, in missione non c’è posto per l’amore. Durante lo scontro con un pericoloso assassino ninja del Paese del Mare Calmo, Chocho viene ferita. La ragazza deve essere portata d’urgenza all’ospedale di Konoha, ma a soccorrerla non è il suo cavaliere, bensì l’amico fidato Shikadai.

Come andrà a finire la storia tra i due ragazzi? Voi, preferireste la coppia Kawaki x Sumire, oppure quella Kawaki x Chocho? Vi lasciamo all'anteprima di Boruto 230 e al parallelismo tra Naruto e Obito in Boruto.