Boruto 230: l'illusione di Kawaki nello scontro per il Paese del Mare Calmo

Dopo aver abbattuto Garo, l’Esterno di Kara, e contribuito nelle battaglie con Boro e Isshiki, per Kawaki, in Boruto 230, è tempo di confrontarsi con un nuovo avversario. Per la prima volta, il ragazzo affronta un vero ninja, in grado di usare un particolare genjutsu. Come riuscirà a destreggiarsi in questa pericolosa, spettacolare battaglia?

L’ex possessore del Karma, nonché recipiente di Isshiki Otsutsuki, è chiamato al suo primo incarico ufficiale. Qualora dovesse completarlo, diverrebbe ufficialmente un genin di Konoha. Tuttavia, la missione prende una brutta piega. Chocho viene ferita dall’attacco di un ninja assassino, e lui si ritrova a doversi separare da Shikadai e scortare Mozuku in solitaria.

Sulle tracce di Kurobane, il secondo ninja assassino che ha rubato la preziosa medicina destinata al Paese del Mare Calmo, Kawaki giunge a una spettacolare battaglia, la prima contro un vero ninja. Kurobane si dimostra un avversario davvero ostico, che più per la forza bruta, spicca per la sua particolare arte, un genjutsu che sfrutta la nebbia e l’acqua.

Il secondo dei ninja assassini inviati dal Daimyo del Paese del Mare Calmo utilizza un jutsu chiamato Tecnica: Torre d’Osservazione del Mare Infinito, con la quale pervade il campo di battaglia con una particolare nebbia in grado di risucchiare tutta l’acqua presente nelle vicinanze, compresa quella presente nel corpo umano. A ciò, si uniscono delle copie illusorie, utilizzate per difendersi e attaccare l’avversario mentre il corpo principale si rifugia al sicuro. Se Kawaki non dovesse trovarlo in tempo, lui e Mozuku verrebbero prosciugati.

Con grande maestria, però, il protetto dell’Hokage si esibisce con una spettacolare palla di fuoco, e successivamente con i poteri scientifici impiantati in lui. Kurobane viene colpito duramente, ma per inesperienza non viene messo K.O. In modo subdolo, l’assassino colpisce il povero e innocente Mozuku, che muore facendo scatenare la furia di Kawaki.

Il ragazzo, anche grazie al contributo dei rinforzi, stende il nemico, completando la missione. Il prezzo da pagare, però, è la vita di un amico. Vi lasciamo alla missione del Team 7 in Boruto 230 e all'immagine in anteprima di Boruto 231, episodio in cui tornano i samurai del Paese del Ferro.