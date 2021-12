Boruto 230: Team 7, missione soccorso: amici in pericolo

Nell’ultimo appuntamento del 2021 dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations, al nuovo Team 7 viene affidato un incarico estremamente delicato, correre in soccorso di Kawaki e del Team 10, i quali si trovano al di fuori del territorio della Foglia. Capitanati da Sarada, ora chunin, il protagonista e Mitsuki corrono in appoggio dei loro amici!

Intanto che Kawaki, Shikadai e Chocho si trovavano in missione nel Paese del Mare Calmo, il nuovo Team 7 stava svolgendo un incarico di rango D. Mentre guidavano un branco di bovini al sicuro, però, i tre giovani ninja di Konoha si erano accorti di alcuni movimenti sospetti: i fratelli Kurobane e Jujumaru si erano messi in moto. Sospettosi, Boruto e Sarada affidano le sorti del loro “importantissimo” incarico al solo Mitsuki.

Nel frattempo, alla Foglia, Konohamaru viene avvertito da Shikamaru e Naruto che i sette recenti omicidi hanno tutti un qualcosa in comune. I bambini trovati morti appartengono al Paese del Mare Calmo, proprio il luogo in cui Kawaki e la sua squadra scortano Mozuku. Intuendo che c’è qualcosa che non torna, il Settimo Hokage decide d'inviare loro rinforzi, proprio il Team 7 che si trova nelle vicinanze.

Quando un messaggero di Konoha fa rapporto a Mitsuki, il ragazzo fa finta di non sapere nulla e accetta l’incarico, ma in realtà i suoi compagni sono già partiti in direzione di Kawaki. Strada facendo, Boruto e Sarada incontrano Shikadai e Chocho, ferita dallo scontro con Jujumaru l’assassino. Mentre le due amiche si prestano ai primi soccorsi, i ragazzi fanno capolino verso l’altro ninja assassino.

I figli dell’Hokage e del suo assistente, arrivano appena in tempo per salvare Kawaki dall’attacco di uno Shuriken mortale, ma troppo tardi per evitare la morte di Mozuku, sacrificatosi per il bene del suo villaggio e di quello del suo nuovo amico. Con un bel gioco di squadra, il trio abbatte Kurobane e porta al sicuro la medicina tanto attesa dagli abitanti del Paese del Mare Calmo.

Sebbene ci sia stato un morto, la missione è riuscita, Kawaki è un genin della Foglia. Vi lasciamo all'illustrazione natalizia di Boruto e al ritorno dei samurai del Paese del Ferro in Boruto 231.