Boruto 231: un eroe della Quarta Guerra Ninja fa il suo epico ritorno in scena

A quanto pare, anche in questo inizio di 2022 la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations intende distaccarsi dal materiale originale del manga. Dopo i due archi narrativi inediti dedicati all'esame di selezione chunin e all'iniziazione di Kawaki, questa volta è tempo di fare ritorno nel Paese del Ferro.

Al termine della battaglia con Isshiki Otsutsuki, i nuovi episodi dell'anime hanno preso una drastica svolta esplorando territori inediti. Nel primo appuntamento del nuovo anno, i ninja della nuova generazione fanno una capatina nel Paese del Ferro, luogo in cui la Quarta Grande Guerra Ninja di Naruto Shippuden ebbe inizio.

Protagoniste della puntata sono le kunoichi della Squadra 15, Wasabi, Namida e Tsubaki. Le tre ragazze vengono incaricate d'indagare sul misterioso attacco a dei mercanti itineranti da parte di alcuni feroci ladri, ma Tsubaki nota un indizio che la conduce verso la sua terra natale, il Paese del Ferro dei samurai. In questo luogo, gli spettatori ritrovano un veterano che nella serie sequel non aveva ancora fatto il suo debutto.

Dopo Ao, divenuto un Esterno dei Kara, un altro eroe di guerra torna in scena. Parliamo di Mifune, a cui si deve la nascita dell'Alleanza Ninja che sfidò Madara Uchiha. Mifune è ancora uno dei samurai più forti della sua terra, e la sua abilità con la spada è conosciuta persino nel mondo ninja.

Vi aspettavate un suo ritorno in scena? Quale altro personaggio di Naruto Shippuden vorreste ritrovare in futuro? Vi lasciamo alla nuova sigla anime di Boruto e alla sorpresa in essa nascosta: prossimamente, in Boruto tornerà quel personaggio?