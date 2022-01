Boruto 232: il capitano Denki alla guida delle marionette di nuova generazione

Dopo essere stati portati indietro nel tempo con un episodio all’insegna della lotta all’arma bianca, nell’ episodio 232 di Boruto gli spettatori fanno invece un balzo in avanti nel futuro. Questo nuovo appuntamento della serie anime, infatti, è prettamente incentrato sulla tecnologia e sul progresso scientifico del mondo ninja.

Se nel corso della puntata precedente abbiamo seguito le avventure del Team 15, questa volta è il turno della Squadra 5, composta dal capitano Denki Kaminarimon, unico chunin del trio, Metal Lee e Iwabei. I ragazzi, vengono selezionati da Naruto e Shikamaru per un incarico di rango B, la missione più complessa mai ricevuta.

Chiamato in causa direttamente dallo scienziato Katasuke, il Team 5 ha il complicato incarico di trasportare delle marionette semoventi di nuova generazione verso un laboratorio del Paese dell’Acqua. La squadra è stata assegnata a questo compito poiché Denki è in possesso di una spiccata intelligenza, e più volte ha dimostrato di essere il migliore in campo quando si tratta di tecnologia.

Tuttavia, Denki è fin troppo emozionato e nervoso, in quanto si tratta della sua prima missione ufficiale da capitano dei suoi amici. Per non disilludere le alte aspettative dei compagni, dello scienziato e dell’Hokage, si fa carico di un enorme responsabilità.

Arrivati al Paese dell’Acqua, Denki dimostra di avere migliorato le proprie capacità fisiche, anche se non è ancora al livello dei due forzuti amici. Quando però maneggia le marionette semoventi attraverso un controller, dimostra tutto il suo intelletto, e completa l’incarico in men che non si dica.

La missione, però, all’improvviso degenera. Dei ninja ribelli tendono una trappola al gruppetto, e si impossessano dell’oro ricavato nella miniera. Rinchiusi in “gabbia”, è ancora una volta Denki a risolvere la situazione, creando un passaggio verso l’aperto e catturando i criminali, grazie anche al contributo di Iwabei e Metal Lee. Prossimamente, in Boruto 233 Kawaki riscuoterà il suo premio: il coprifronte di Konoha sarà suo.