Boruto 235, missione d'infiltrazione: l'alleanza tra Foglia e Nebbia all'attacco

Dopo aver subito l’assalto del clan pirata dei Funato, sotto suggerimento del suo braccio destro, il Mizukage Chojuro decide di passare al contrattacco. Nell’episodio 235 di Boruto: Naruto Next Generations, il nuovo Team 7 del Villaggio della Foglia si uniranno a Kagura e ai nuovi spadaccini del Villaggio della Nebbia!

La battaglia di Kagura di Boruto 234 si è risolta con una sonora sconfitta. I discepoli del Mizukage e dell’Hokage sono stati battuti in uno scontro diretto da Izari Funato, che ha così potuto far evadere suo padre Araumi dalla struttura di detenzione della Nebbia. Con i mari intorno al villaggio conquistati dai pirati, Konoha e Kirigakure si alleano!

Nella regione, e più precisamente nell’isola di Dotou, si trova anche il Team 5, che stava portando a compimento la missione di ricerca sulle marionette di nuova generazione del Dottor Katasuke. In loro supporto, accorrono il nuovo Team 7, a cui Kawaki è stato definitivamente aggregato, e la squadra di Kagura, che comprende tre ex criminali in possesso delle armi dei Sette Spadaccini della Nebbia.

Questa squadra improvvisata, che si autodefinisce la nuova generazione di spadaccini di Kirigakure e che in passato ha causato non pochi problemi a Boruto e compagni, sembra essere redenta. Quest’alleanza riuscirà a fermare l’attacco dei pirati del Clan Funato? Prima di andare avanti, facciamo un recap con questo TikTok sui migliori combattimenti del 2021 di Boruto.